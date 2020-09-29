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فن

بعد صورها على السوشيال ميديا .. ليلى علوي تتصدر جوجل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة ليلى علوي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول صورها على السوشيال ميديا.

وأطلت الفنانة ليلى علوي في اخر جلسة تصوير، مرتدية فستانا طويل باللون الأبيض، ومطعم بنقشات بسيطة باللون البيج الناعم ليبرز عن جمالها، ويتميز بتفصيلة ألأكتاف المكشوفة التى تبرز عن رشاقتها وجمالها.

ويذكر ان الفنانة ليلى علوي، قد قامت بجلسة تصوير أخرى منذ عدة أيام على البحر، وظهرت بها ببلوزة جذابة وطويلة باللون البرتقالي الجذاب الذى يتناسب مع لون بشرتها البرونزية، ومرتديا معها شورت بسيط باللون الأبيض ليكشف عن رشاقتها.

كما نعت الفنانة ليلي علوي، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما .

وكتبت ليلي علوي علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعية أمير الكويت: "‏‏‏‏‏خالص عزائي للشعب الكويتي في وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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