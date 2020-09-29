بعد صورها على السوشيال ميديا .. ليلى علوي تتصدر جوجل

وأطلت الفنانة ليلى علوي في اخر جلسة تصوير، مرتدية فستانا طويل باللون الأبيض، ومطعم بنقشات بسيطة باللون البيج الناعم ليبرز عن جمالها، ويتميز بتفصيلة ألأكتاف المكشوفة التى تبرز عن رشاقتها وجمالها.



