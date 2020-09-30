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محافظات

لرفع اللياقة الصحية.. كفر الشيخ تنفذ مبادرة لحد عندك للعاملين بالقطاع الحكومي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:04 م
مبادرة لحد عندك للعاملين
مبادرة لحد عندك للعاملين
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محمود زيدان
نفذت مديرية الشباب والرياضة بـ كفرالشيخ مبادرة "لحد عندك" ضمن المشروع القومي للحفاظ على اللياقة الصحية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والتى تنفذ فى 6 محافظات أولها محافظة محافظة كفر الشيخ ، تلتها البحيرة ، الفيوم وسيتم تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة بمحافظة الوادى الجديد ، أسوان و محافظة الشرقية.

ويهدف المشروع القومي للحفاظ على اللياقة الصحية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي الذى جاء بدعوة من وزير الشباب والرياضة " للتركيز على إعادة اللياقة البدنية والصحية للعاملين بقطاع الشباب كما تم إجراء فحص طبى لمستوى السكر في الدم ، قياس الضغط و تحديد كتلة الجسم وذلك لتقديم النصيحة التى تتناسب مع العاملين الخاضعين للفحص من جانب الأطباء المتخصصين بوحدة الطب الرياضي بمديرية الشباب والرياضة.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، خلال كلمته بالندوة التى سبقت الفحص الطبي أن المشروع بكفر الشيخ يستهدف 75 موظفًا من العاملين بمديرية الشباب والرياضة وفروعها بهدف رفع الكفاءة الصحية والإنتاجية للموظف، وتعد محافظة كفر الشيخ هي اولي المحافظات التي تنفذ ذلك المشروع القومى ضمن الست محافظات التى وقع عليهم الاختيار للتطبيق على العاملين .

فى سياق متصل وخلال تنفيذ المبادرة استضافت مديرية الشباب والرياضة بقاعة فندق ستادات الدكتورة وفاء موسي مدير الإدارة العامة لشئون وحدات الطب الرياضي من وزارة الشباب، والدكتور عبدالحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور عمرو عبد المنعم ابو زيد رئيس وحدة التغذية بمستشفي المنيل العسكري لتقديم نصائحهم الصحية للحفاظ على اللياقة البدنية للموظف وتغيير نمط الحياة اليومية وعدم الاستسلام للجلوس لفترات طويلة دون حركة للحفاظ على الصحة العامة للجسم.

جدير بالذكر أن المبادرة تنفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وإشراف الاستاذ عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب بالتعاون بين وحدة الطب الرياضي بقيادة الدكتور محمود البسيوني مدير إدارة الطب الرياضي وبالتنسيق مع إدارة الأداء الرياضي بقيادة الدكتور جمال الشهاوي.

لرفع اللياقة الصحية.. كفر الشيخ تنفذ مبادرة لحد عندك للعاملين بالقطاع الحكومي
لرفع اللياقة الصحية.. كفر الشيخ تنفذ مبادرة لحد عندك للعاملين بالقطاع الحكومي
لرفع اللياقة الصحية.. كفر الشيخ تنفذ مبادرة لحد عندك للعاملين بالقطاع الحكومي
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