سالزبورج يقصى مكابي الإسرائيلي من دوري أبطال أوروبا.. وميتلاند يتأهل لـ دور المجموعات

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سالزبورج ، أكد فوزه على مكابي ، وتأهله لدور المجموعات؛ بعد الفوز عليه في مباراة الذهاب 2-1.





وتأهل فريق كرانسودار الروسي ، لدور المجموعات؛ بعد فوزه على باوك سالونيك اليوناني 2-1.





وحجز ميتلاند الدنماركي مقعدا هو الآخر في دور المجموعات بعد فوزه على سلافيا براغ التشيكي 4-1.





يذكر أن ريد بول سالزبورج شارك في نسخة العام الماضي لبطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه خرج من دور المجموعات.





وتقام قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا غدا الخميس، حيث تُقسم الـ 32 فريق المشاركين في البطولة على 8 مجموعات.





وتعد فرق ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي أبرز الفرق المتواجدة في التصنيف الأول، أما فريق برشلونة فيتواجد في التصنيف الثاني رفقة فريق مانشستر سيتي.





وتوج بايرن ميونخ بطلًا للنسخة السابقة لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نظيره باريس سان جيرمان في النهائي بهدف سجله الفرنسي كينجسلي كومان، ليرفع بايرن ميونخ رصيده من البطولات في تلك المسابقة للبطولة السادسة,

أقصى فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، نظيرهمكابي تل أبيبالإسرائيليمن التصفيات المؤهلة لدور المجموعاتلبطولة دوري أبطال أوروبابفوزه عليه بنتيجة 3-1.