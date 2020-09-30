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منوعات

ثلاثة أشهر فقط .. شاب يحطم رأس رضيع بسبب لعبة.. اعرف عقوبته

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:51 م
شاب يحطم رأس رضيع
شاب يحطم رأس رضيع بسبب لعبة
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يارا زكريا
حطم شاب بريطاني يدعى أندرو وودهول رأس طفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في عمود بسبب تعطيل الطفل للعبة الفيديو الخاصة به. 


ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية واجه وودهول البالغ  من العمر 21 عامًا العدالة أخيرًا بعد ثلاث سنوات وسيقضي الآن أكثر من عامين في السجن.


قام أندرو وودهول بهز المولود الجديد للخلف وللأمام بعنف لمدة 90 ثانية تقريبًا لدرجة أن الطفل تعرض لإصابات كارثية.




الطفل، الذي لا يمكن تحديد هويته قانونيًا، يأخذ الآن دواء الصرع ويحتاج إلى رعاية على مدار 24 ساعة، كما لا يجوز له أن يمشي أو يتحدث أو يلعب مثل الأطفال الآخرين، ومع وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، كان الطفل شاحبًا وغير مستجيب للتنفس بشكل ملحوظ.


تم إدخال الطفل إلى المستشفى بسبب النزيف وكسور متعددة في الأضلاع، ثم نُقل إلى مستشفى آخر في نيوكاسل، وقال الطبيب المسؤول عن الرعاية إن الطفل أصيب بإصابات شديدة في الدماغ، مع وجود نزيف متعدد.


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