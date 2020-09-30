ثلاثة أشهر فقط .. شاب يحطم رأس رضيع بسبب لعبة.. اعرف عقوبته

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية واجه وودهول البالغ من العمر 21 عامًا العدالة أخيرًا بعد ثلاث سنوات وسيقضي الآن أكثر من عامين في السجن.









قام أندرو وودهول بهز المولود الجديد للخلف وللأمام بعنف لمدة 90 ثانية تقريبًا لدرجة أن الطفل تعرض لإصابات كارثية.













الطفل، الذي لا يمكن تحديد هويته قانونيًا، يأخذ الآن دواء الصرع ويحتاج إلى رعاية على مدار 24 ساعة، كما لا يجوز له أن يمشي أو يتحدث أو يلعب مثل الأطفال الآخرين، ومع وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، كان الطفل شاحبًا وغير مستجيب للتنفس بشكل ملحوظ.