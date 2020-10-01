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فن

ابنة أصالة تكشف حقيقة إصابة والدتها بفيروس كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:37 ص
اصالة وشقيقها
اصالة وشقيقها
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أحمد إبراهيم
حالة من الجدل الواسع شهدتها الأيام القليلة الماضية خاصةً بعد إعلان شقيق أصالة "أنس نصرى" إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على إنستجرام. 

وكان هذا الخبر ما دفع ابنة أصالة "شام الذهبى" للرد على ما يتردد بشأن إصابة أصالة ونقل العدوى لها من شقيقها، مؤكدة عبر حسابها على إنستجرام "كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وأصالة بخير". 

وأكدت شام "والدتى وأشقائى بصحة جيدة ولم تنتقل لهم عدوی کورونا من خلال أنس، بالإضافة إلى أنهم لم يجروا مسحة كورونا، حيث أكدت على أنهم لم يلتقوا بخالهما منذ فترة طويلة لأنه كان مسافرا". 

وكان أنس كتب عبر حسابه على انستجرام "استلمت نتيجة تحليلي الخاصه بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي ، سألتزم الإنعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله ، أراكم قريبا بصحة وعافية". 

ويشار إلى أن الفنانة أصالة طرحت منذ أيام ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم" والذى لقي ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض للعمل خاصةً أن هناك أغنية "رفقا" أثارت حالة من الجدل بسبب اقتباسها بعض الكلمات من حديث شريف.  

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