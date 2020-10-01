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أولياء أمور المدارس التجريبية يشتكون من ارتفاع مصروفات الكتب الدراسية ..فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:53 ص
الكتب
الكتب
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إبراهيم القادري
قالت أميرة يونس أحد أولياء الأمور، مؤسس جروب "مصر والتعليم"، إن كل عام ندفع مبلغ مصروفات المدارس التجريبية يكون بها كتاب معين وهذا الكتاب يتم شراؤها حسب رغبة ولي أمر طالب.

وأضافت أميرة يونس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى المصرية، أن هناك كتابا يسمى "كونكت بلس" كان عليه خلاف، وكان يباع داخل المدرسة بسعر 300 جنيه، وفي السوق الحرة كان سعره 75 جنيها في الترمين.

وأوضحت أميرة يونس، أن هذا الكتاب يتم شراؤه ولكن لا يتم تدريسه وهو كتاب إنجليزي، كما أن هناك مدارس تجريبية مميزة وتختلف عن المدارس التجريبية العادية في المصروفات المقدرة بـ 1000 جنيه.

وتابعت أن المصروفات هذا العام بها بند خاص بمصروفات المدارس وبند آخر خاص بمصروفات الكتب.

واستكملت حديثها أن عند تحويل الطالب من مدرسة إلى أخرى يجب دفع المصاريف ثم يتم استلام ملف يشمل الإيصال المدون بمصاريف المدرسة ومكتوب به مصاريف المدرسة فقط من دون الكتب.

وأشارت إلى أنه عند المطالبة بمصروفات الكتب تم الرد علينا بأنه لا يوجد بند لدينا يفيد بإضافة مصاريف الكتب.

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المدارس ومصاريفها

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