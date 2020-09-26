6 نصائح حول قراءة الكتب

يفضل بعض الأشخاص قراءة الكتب غير الخيالية، بينما يفضل البعض الآخر الخيال العلمي أو المساعدة الذاتية أو حتى دراسة الكتب المدرسية لأغراض أخرى؛ لذلك نقدم لك بعض النصائح والحيل لتحقيق أقصى استفادة من قراءة الكتب، وفقا لما نشره موقع fashion.

1. كيف تختار الكتاب؟

يوجد عدد لا حصر له من الكتب في أنواع مختلفة مثل الكتب الخيالية أو غير الخيالية ، لذلك يجب أن تعرف ذوقك في القراءة قبل أن تشتري كتابًا بالفعل.

وأفكار وآراء الآخرين بخصوص بعض الكتب؛ لا تعني أن الكتاب يستحق قراءته لأن بعض الناس يعيش في كتب فانتازيا والبعض الآخر لا يستطيع تحملها. يجب أن تقرر ما إذا كنت بحاجة إلى قصص مؤثرة عاطفية أو حالات غامضة أو قضايا حقيقية أو حتى شخصيات خارقة! هل هناك وجهة نظر معينة تريد استكشافها أو معرفة المزيد عنها؟

يوجد عدد كبير جدًا من الكتب الخيالية على عكس الكتب الواقعية ، والتي تعتبر تاريخية أو كتب السير الذاتية. قرر ما إذا كنت تريد معرفة القصة وراء نجاح المشاهير ، أو هل تريد تحسين إبداع عقلك من خلال فتح طرق جديدة على تفكيرك من خلال استكشاف العديد من القصص الخيالية ، والتي يمتلك بعضها قصة مؤثرة وراءها. موضوع الكتاب ، الذي يلبي اهتماماتك ، لا يعني أنك ستحبه ، لأن طريقة كتابة الكتاب تلعب دورًا مهمًا في تحديد من سيكون راضيًا عنك بعد الانتهاء من قراءة الكتاب. يمكنك محاولة قراءة أول صفحتين من الكتاب لمعرفة ما إذا كنت ستحب أسلوب المؤلف أم أنك لن تكون مهتمًا بقراءته.

قم بزيارة مكتبتك المحلية واحصل على نصيحة من أمين المكتبة من خلال إخباره باهتمامك ، ويمكنك استكشاف الكتب التي تريدها دون الحاجة إلى الدفع مقابل قراءتها. وقد يوجهك أمين المكتبة إلى بعض المناطق لديه حيث يمكنك العثور على كتب تهمك.

يمكنك الحصول على نصائح من الأصدقاء والأقارب للتوصيات ، ويمكنك أن تسألهم عن ملاحظات مفصلة حول أسلوب المؤلف ، والحبكة أيضًا.

تصفح الإنترنت ، واعثر على بعض المراجعات حول الكتاب الذي تريد الحصول عليه ، وستكون طريقة رائعة لاكتشاف العديد من الأفكار من أشخاص مختلفين. هناك بعض المواقع المتخصصة في تقديم مراجعات للكتب من خلال قراء حقيقيين ، ولكن يمكنك أيضًا العثور على مراجعات القراء من خلال مواقع البيع بالتجزئة.

حاول أن تقرأ في نادٍ للكتاب؛ حيث تركز معظم نوادي الكتب على نوع معين من الكتب مثل الخيال العلمي أو الغموض، بينما بعضها أكثر عمومية.

2.شراء الكتاب الذي تهتم به

تحقق من الكتب في المكتبة حيث يمكنك استكشافها بحرية ، ومن السهل جدًا الحصول على عضوية المكتبة.

يمكنك شراء الكتاب الذي تريده من متجر لبيع الكتب أو كشك بيع الصحف أو طلبه عبر الإنترنت.

سيسعد بعض الأصدقاء أو الأقارب بمشاركة كتبهم معك إذا كنت ستنتهي وتحافظ على جودتها جيدة.



يمكنك استخدام الكتب الإلكترونية من خلال أجهزة القراءة الإلكترونية أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية، وعادةً ما يكون سعر النسخة الإلكترونية من الكتاب أقل من سعر النسخة المطبوعة. ومع ذلك ، فليس من السهل إحضار الكتب الإلكترونية معك في رحلات التخييم أو الإجازات الطويلة.

3. ابدأ القراءة الفعلية

هيئ بيئة مناسبة للقراءة بإضاءة مناسبة ومقاعد مريحة.

الأمر متروك لك لقراءة المادة الأولى من الكتاب أم لا. عادةً ما تكون مادة from هي إقرار أو تمهيد أو مقدمة ، وكلها تدور حول شكر الأشخاص الداعمين أو تقديمها لشخص ما أو إعطاء مقدمة موجزة عن محتوى الكتاب.

على غرار المواد الأمامية ، تعد المواد النهائية اختيارية للقراءة ويمكن العثور عليها على الأرجح في المقالات أو الإصدارات الأكاديمية.

.4 حافظ على السرعة

لن تضطر أبدًا إلى إنهاء قراءة كتاب في جلسة واحدة ، لذا ضع إشارة مرجعية بجانبك لتكون مستعدًا لقراءة الكتاب على فترات.

5. قراءة قصائد أو مقالات

انظر بسرعة إلى جدول المحتويات والفهرس الذي يحتوي على الكلمات الأساسية للنص بينما يحتوي جدول المحتويات على محتوى النص مع أرقام الصفحات حسب الفصول.

يمكنك الانتقال إلى فصول مختلفة كما تريد ، ولن تضطر إلى قراءة النص الكامل ، حيث قد لا تتناسب بعض الأجزاء مع اهتماماتك.



ستستمتع بالقراءة إذا لم تتبع أسلوب القراءة الخطي المعتاد ، ولكن فقط اقرأ الأجزاء التي تهتم بها وتتبع ما تقرأه.



لا تتردد في استخدام قلم رصاص في كتابك لإبراز الجمل المهمة أو لكتابة الملاحظات.

6. كيف تقرأ الكتب المدرسية

تعد الكتب المدرسية مصدرًا مثاليًا للمعلومات المقدمة جيدًا حول العديد من الموضوعات، ويجب أن يكون لديك مفكرة بجانبك أثناء القراءة.

اقرأ فصلًا أولًا ثم توقف لكتابة ملاحظات عنه ، ثم في نهاية جلسة القراءة، سيكون لديك ورقتك الخاصة التي تحتوي على المعلومات التي جمعتها.

الكتب المدرسية ، على عكس الكتب الأخرى ، عادة ما تقرأ من خلال فصول، ولا يتعين عليك قراءة كل فصل، ولكن فقط تلك المتعلقة بسبب القراءة.

ابدأ بقراءة الكتب المدرسية؛ لأنها تستغرق الكثير من الوقت، وبالطبع أنت تقرأها استعدادًا للنجاح.