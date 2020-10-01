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بين العيش في العنابر والرفاهية.. سمير راغب: من 15 لـ 30 ألف إخواني يعيشون داخل تركيا ..فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:53 ص
سمير راغب، رئيس
سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية
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إسراء صبري
قال سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن الجماعات الإرهابية مدعومة من تركيا وقطر مخابراتيًا، متابعا أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية يصنف تحت مسمى "نشاط الهدم".

وأضاف "راغب"، في حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن قنوات الجزيرة تنفق الكثير من الأموال على ما تقدمه؛ بهدف دعم الإرهاب.

وأكد قبل عام 2011 لم يكن لدينا الإعلام قوي للرد على ما تقوم به قنوات الجزيرة الإرهابية، ولكن بعد 2011 أصبح لدينا إعلام خاص بالأجندة الوطنية، معقبا "بعد ثورة 6/30 أصبحت لدينا قوة إعلامية، وأصبح المواطن على درجة كبيرة من الوعي".

وتابع "قنوات الجزيرة لا تتناول الأخبار والقضايا التي توضح مدى الانقسامات داخل جماعة الإخوان وقطر أيضا"، موضحا "رد فعل جماعة الإخوان الرافض لتعيين إبراهيم منير كان متوقعا؛ لأنه غير محبوب من قبل الجماعة الإرهابية، ومعظم تصريحاته كانت صادمة بالنسبة إليهم".

وأشار إلى أن هناك بين 15 إلى 30 ألف إخواني يعيشون في تركيا، منهم من يعيش في رغد وآخرون يعيشون في عنابر.


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