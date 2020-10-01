12 أكتوبر.. طب سوهاج تعقد ويبنار بعنوان "العودة إلى الجامعة في ظل كورونا"

تُنظم كلية الطب البشري بجامعة سوهاج الاثنين الموافق 12 أكتوبر، ويبينار تحت عنوان "العودة إلى الجامعة في ظل كورونا" يستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية لتعريفهم بالإجراءات الاحترازية وآليات الدراسة في ظل انتشار فيروس كورونا المُستجد.
وبحسب بيان، الخميس، يُحاضر بالويبنار الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أسامة ورشاد الشريف، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور صلاح رشدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح عصمت، مدير وحدة مكافحة العدوى.
والتسجيل عبر Google form والحضور عبر تقنية الـ Webex من خلال هذا اللينك https://forms.gle/wuPCWY8ELxZGNSZw6
والحضور عبر برنامج webex من خلال الرابط الآتي:
Monday, Oct 12,
2020 11:00 am | 24 hours | (UTC+02:00) Cairo
Meeting number:
137 422 2088
Password: 12345
https://sohsci.webex.com/sohsci/j.php?MTID=ma79ffb7de2cac79116732a21af525deb
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