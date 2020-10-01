أقوى من المسكنات.. أطعمة تخلصك من الصداع فى لمح البصر

يعد الصداع فى حد ذاته ليس مرضا وانما يحدث نتيجة المعاناة من مشكلة صحية أخرى



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وتعد الاسباب الأكثر إنتشارى للصداع هى نزلات برد أو الأنفلونزا والضغط العصبى ووجود مشاكل في النظر وعدم تناول وجبات منتظمة عدم شرب كمية كافية من السوائل مع تناول الكثير من المسكنات

حيل لتهدئة الصداع





على الجانب الأخر إذا كنت تعانى من الصداع النصفى وأعراضه المزعجة إليك أطعمه سريعة تساعد على تهدئة الصداع النصفى بدون مسكنات







-الخضراوات الورقية ..مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم ويعد المغنيسيوم له خصائص قوية في تخفيف الصداع النصفي







- بذور الكتان ..مصدر غني للأوميجا 3 ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الألم المرتبط

..مصدر غني للأوميجا 3 ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الألم المرتبط بالصداع النصفي





- البروكلي ..يمكن تناول البروكلي المسلوق أو المطهو ​​على البخار مع رشة من الفلفل الحار للتخلص من الصداع النصفي.







- حليب قليل الدسم .. يحتوي الحليب منزوع الدسم أيضًا على الكالسيوم والبوتاسيوم اللذين يتحكمان في تأثيرات الصوديوم ويبقيان مستويات ضغط الدم تحت السيطرة ، مما يمنع ظهور الصداع.





علاج الصداع فى المنزل



وبجانب العلاجات السابقة إليك أهم طرق العلاج الأولية للصداع فى المنزل وفقا لما ذكره موقع "nhs".

-اشرب الكثير من الماء والعصائر والمشروبات الطبيعية والحصول على قسط كبير من الراحة إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا ومحاولة الاسترخاء لان التوتر يمكن أن يجعل الصداع أسوأ

