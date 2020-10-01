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فن

هتكسري الدنيا كعادتك.. أنغام تهنئ منى زكي بفيلمها الجديد "الصندوق الأسود"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:26 ص
الصندوق الاسود
الصندوق الاسود
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ميرنا محمود
هنّأت المطربة أنغام الفنانة منى ذكي على فيلمها الجديد "الصندوق الأسود".

ونشرت أنغام عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام" البوستر التشويقي للفيلم، وعلقت قائلة: "ألف مبروك يا حبيبتي هتكسري الدنيا زي عادتك". 

وأطلقت شركة أفلام مصر العالمية، ونيو سنشري، وسينرجي، البوستر التشويقي لفيلم الإثارة "الصندوق الأسود"، اليوم، والذي يقوم ببطولته كل من "منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر"، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية.

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وظهرت منى زكي في البوستر، وقد غلف نظرتها المتوجسة شعورا بالخوف؛ وذلك بعد أن تعرضت لهجوم جسدي عنيف، وتظل فى صندوق لمدة 12 ساعة.

وتجسد منى زكي دور ياسمين، حيث يكسر سكون إحدى الليالي الهادئة في حياتها، اقتحام غريبين لمنزلها، في مهمة مصيرية؛ لسرقة شيءٍ مهم.

وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟، هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة "الصندوق الأسود"، والذي يشهد عودة منى زكي للسينما، بعد غياب 4 سنوات.

الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال.

الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

وكان من المقرر عرض العمل منذ فترة ولكن تم تأجيل طرحه أكثر من مرة.
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