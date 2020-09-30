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فن

ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده.. أحمد حلمي يعلق على ظهور منى زكي في بوستر فيلم الصندوق الأسود

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد حلمى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" البوستر التشويقى لـ  فيلم "الصندوق الأسود" الذى يحمل صورة زوجته، الفنانة منى زكى .

وعلق أحمد حلمى، على بوستر الفيلم، كاتبا "بالنجاح والتوفيق,, وأنا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده".

وتفاعل مع الفنان، عدد كبير من متابعيه، وجاءت تعليقاتهم ما بين : "اسد يا حلمى - ايه الضحك ده ههههه - بالتوفيق". 

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وتظهر منى زكي في البوستر، وقد غلف نظرتها المتوجسة شعورا بالخوف؛ وذلك بعد أن تعرضت لهجوم جسدي عنيف، وتظل فى صندوق لمدة 12 ساعة.

وتجسد منى زكي دور ياسمين، حيث يكسر سكون إحدى الليالي الهادئة في حياتها، اقتحام غريبين لمنزلها، في مهمة مصيرية؛ لسرقة شيءٍ مهم.

وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟، هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة "الصندوق الأسود"، والذي يشهد عودة منى زكي للسينما، بعد غياب 4 سنوات.

الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال.

الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولي مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

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