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أحمد حلمي يكشف من أين حصل على 40 ألف جنيه قيمة شبكة منى زكي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:37 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
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عادل نصار
كشف الفنان أحمد حلمي، عن المصدر الذي استطاع الحصول منه على مبلغ كبير وصل إلى 40 ألف جنيه؛ لدفعها شبكة لزوجته منى زكي.

وقال حلمي، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي" الاثنين، إن الأجر الذي تلقاه في أول إعلان شارك فيه مع الفنان محمد سعد لإحدى شركات الاتصالات، عقب مشاركتهما في فيلم "55 إسعاف".

وأضاف الفنان أحمد حلمي، أصريت على الحصول على 40 ألف جنيه مقابل اشتراكي في هذا الإعلان؛ وذلك لشراء شبكة للفنانة منى زكي.

وأضاف: “فرحنا كان زحمة بزيادة، كل الناس جت، والكوشة كانت هتقع بينا، وكل الناس حبابينا جت والزملاء، والفنانين عادل إمام، وأحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، وناس معجبين كمان، وقضينا شهر العسل في جنوب إفريقيا؛ بسبب تصوير منى زكي لمشاهد فيلمها هناك".

فيما كشف الفنان أحمد حلمي، تفاصيل فترة حظر الحركة والتي كانت مفروضة خلال أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وقال حلمي، إنني لم أخرج من المنزل خلال فترة الحظر بسبب جائحة كورونا المستجد، مضيفا أنه يعشق الجلوس في المنزل.

وأضاف حلمي، أنه : "اكتشفت شوية حاجات في البيت، شوية حنفيات بايظة ومصلحتهاش، وجمعت شوية كتب وقلت حان وقت القراءة، وقلت هرسم، وبرضه مكنتش بقوم من على الكنبة".
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