لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. محافظ القليوبية يتفقد موقف بنها.. صور

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية موقف بنها العمومي يرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، و ضباط المرور والمسئول عن موقف بنها .









وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقا للقانون .





بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.





وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للجهود التي تبذلها مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء فخر الدين العربي ، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية لتنفيذ قرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.





حيث قام الهجان بتوزيع الكمامات على المواطنين والسائقين لارتدائها.





وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي وضعتها الدولة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





كما أكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.