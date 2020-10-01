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تعليم

مفهوم النزاهة الأكاديمية للنهوض بمستوى البحث العلمي.. ورشة عمل بجامعة حلوان

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:16 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

عقدت وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ورشة عمل  «On Academic Integrity: Steps to Avoid Plagiarism» وهى للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في مختلف المجالات العلمية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص، مستشار البحث العلمي بالجامعة، ومدير وحدة دعم البحث العلمي.

 

حاضرت في ورشة العمل الدكتورة فاطمة سيد محمد إسماعيل، مدرس اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية، بكلية الآداب جامعة حلوان.


وأوضح الدكتور محمد القصاص، أن سلسلة ورش العمل التى تنظمها الوحدة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولي لجامعة حلوان .


وتناولت ورشة العمل الشرح المفصل لمفهوم النزاهة الأكاديمية فيما يتعلق بالكتابة العلمية وأهمية أن يتحرى الباحث الدقة في الاقتباس من المراجع، واتباع أساليب الاقتباس العلمي في الكتابة البحثية حتى يتجنب الوقوع في خطأ الانتحال الأدبي ،(Plagiarism) كما ناقشت ورشة العمل الفرق بين الاقتباس الذي يراعي معايير النزاهة الأكاديمية والانتحال العلمي، وكذلك التدريب على أمثلة عملية تطبيقية لأشكال و أنواع الاقتباس الذي يصنف سرقة أدبية، والتعرف على كيفية تحري الدقة في توضيح المصادر العلمية للبحث لتقوية مهارات الكتابة العلمية، وشرحا لآلية عمل برامج تدقيق الاقتباس وكشف السرقة الأدبية مع تقديم أمثلة لهذه البرامج، وكيف يستشهد بها الباحث بطريقة علمية سليمة .


هذا وفى ختام ورشة العمل تم فتح باب النقاش والرد على جميع أسئلة المشاركين، وقد حضر ورشة العمل ٤٨٣ باحثا وعضو هيئة تدريس من كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية والعربية.

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