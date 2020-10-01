إجراءات الجمارك لإتمام بيع السيارات بالمزادات

تعكف مصلحة الجمارك المصرية خلال الفترة الراهنة علي تحريك رواكد السلع والبضائع المكدسة بإدارات المهمل و البيوع بالموانئ والمطارات المختلفة؛ بغرض استجداء حقوق الخزانة العامة وحسن استغلال وادارة الموارد؛ ضمن مهام وحدة المهمل المشكلة بقرار من الدكتور محمد معيط وزير المالية





وفقا لمصادر مطلعة، فإنه من المستهدف وضع تصور كامل حول كميات اللوطات من البضائع المخزنة بحسب الفئات والأنواع، تمهيدا لعرضها في مزادات علنية وفقا لجداول زمنية محددة سيتم الاعلان عنها بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.





اقرأ أيضا:

أشارت المصادر إلي أنه من المقرر تنظيم مزاد علني خلال الفترة من أكتوبر حتي نوفمبر المقبل؛ وتحديدا يوم 14 نوفمبر المقبل؛ لبيع كميات من السيارات المخزنة لدي سلطات الجمارك.





أكدت المصادر أنه من المقرر البدء في حصر السيارات الموجود لدي الموانئ والمنافذ المختلفة علي مستوي المحافظات، بحيث يتم اجراء مزاد لكل ميناء ومنفذ بحسب توزيعه الجغرافي حيث ستجري معاينة المتقدم للمزاد في الميناء أو المنفذ الموجود به السيارات المعروضة للمزاد؛ مع اتمام عمليات البيع أو اجراء المزاد في أي منطقة تراها المصلحة بموجب كراسة الشروط والقواعد المنظمة في ذلك الشأن.