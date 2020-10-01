رياضتك مناعتك.. دراجتك صحتك.. تنظيم ماراثون لسباق الدراجات في العاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين من خلال تطوير مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





وذلك لتعظيم استفادة الشباب من الخدمات والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية المقدمه لهم بمختلف فئاتهم العمرية، والتي تساهم في إعدادهم بدنيًا وفكريًا وتنمي قدراتهم وتصقل مهاراتهم وتعمل علي إستغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع.





وأكد وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الإدارة العامة للرياضة بالمديرية بتنظيم الماراثون القومي للدراجات تحت شعار " رياضتك مناعتك ،دراجتك صحتك " وذلك يوم الخميس الموافق 8 اكتوبر الجاري أحتفالًا بالذكرى السابعة والأربعين لإنتصارات أكتوبرالمجيدة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية.

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أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تقرر فتح باب التسجيل للإشتراك في المسابقة إعتبارًا من اليوم وحتي الساعه الواحدة ظهرالأربعاء الموافق 7 أكتوبر الجاري.





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وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن سباق الشباب سيكون بقطع مسافة 15 كيلو متر وسباق الفتيات سيكون بقطع مسافة 7 كيلو متر وسباق الرواد كبار السن فوق الستين سيكون بقطع مسافة 5 كيلو متر ، مشيرًا إلى أن المسابقة ستبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا من أمام نادي الصفوة الرياضي يوم الخميس الموافق ٨ أكتوبر القادم ، لافتًا إلى أن الفائز بالمركز الأول سيحصل جائزة قدرها ٢٠٠٠ جنيه، والفائز بالمركز الثاني سيحصل علي جائزة قدرها ١٥٠٠ جنيه، والفائز بالمركز الثالث سيحصل علي جائزة قدرها ١٠٠٠ جنيه.