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حوادث

مجانا لطلاب المناطق الأشد احتياجًا.. الداخلية توزع حقائب مدرسية بمشتملاتها

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:19 م
شعار وزارة الداخلية
شعار وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
أطلقت وزارة الداخلية مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية. 

واضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التي تساهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار ،بتحهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ المناطق الأكثر إحتياجًا- دور الأيتام- ذوى القدرات الخاصة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020 مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

ويأتي ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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