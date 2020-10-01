ختام أعمال الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة بسوهاج

تحت شعار حقك تنظمي، اختتمت مديرية الصحة بسوهاج أعمال الحملة التنشيطية والتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للتصدي لمشكلة الزيادة السكانية، والتي انطلقت خلال الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر 2020 برعاية الدكتور هاني جميعه، وكيل صحة بسوهاج.





تنفيذًا لتوجيهات رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة وتحت إشراف الدكتورة عبير ابو المجد، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية وفريق إشراف تنظيم الأسرة، والادارات الصحية بسوهاج.





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وأوضحت "ابوالمجد" أن الحملة نفذت على مرحلتين هما: المرحلة الأولى من يوم 20 حتى 24 سبتمبر وضمت 6 إدارات هي "دار السلام - طما - المنشاه- ساقلته - طهطا- جرجا"، وكذلك المرحلة الثانية من يوم 26 حتي 30 سبتمبر وشملت 5 إدارات هي "سوهاج - اخميم-جهينة - البلينا - المراغة".





وأضافت أن إجمالي عدد المنتفعات بلغ 24217 ألف منتفعة في 11 مركزا، وأن عدد سنوات الحماية ١٤٤٤٣.



