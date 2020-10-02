لجميع طلاب آداب القاهرة .. تعرف على كيفية إنشاء بريد إلكتروني تابع للكلية

اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ، طريقة انشاء بريد الكترونى تابع للكلية وذلك لجميع الطلاب وليس للطلاب الجدد فقط .





و نشرت الكلية عبر صفحتها الخطوات انشاء البريد وجاءت كالتالى :

ارسال الطالب رسالة من البريد الالكترونى الشخصى الى هذا الرابط [email protected] مرفقا بها الاوراق التالية .

-صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر

-صوره من كارنيه الكلية او افادة بالقيد مختومة من الكلية

-الاسم باللغه الانجليزية + رقم الهاتف المحمول

-الرقم القومى كامل ١٤ رقم









‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.





‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.

‎وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.