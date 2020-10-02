AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لجميع طلاب آداب القاهرة .. تعرف على كيفية إنشاء بريد إلكتروني تابع للكلية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ، طريقة انشاء بريد الكترونى تابع للكلية وذلك لجميع الطلاب وليس للطلاب الجدد فقط .

و نشرت الكلية عبر صفحتها الخطوات انشاء البريد وجاءت كالتالى : 
ارسال  الطالب رسالة من البريد الالكترونى الشخصى الى هذا الرابط [email protected] مرفقا بها الاوراق التالية .
-صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر 
-صوره من كارنيه الكلية او افادة بالقيد مختومة من الكلية 
-الاسم باللغه الانجليزية + رقم الهاتف المحمول 
-الرقم القومى كامل ١٤ رقم 


‎كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا. 

‎وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.
‎وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.
Advertisements

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الخطوات المطلوبة للالتحاق بنظام الساعات المعتمدة بكلية آداب جامعة القاهرة

تضم 18 قسما.. لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام آداب القاهرة والأوراق المطلوبة

تعرف على موعد التقديم للمدن الجامعية بجامعة القاهرة

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تعلن قبول جميع الطلاب المتقدمين للبرامج الخاصة

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. كل ما تريد معرفته عن التعليم الهجين.. واستعدادات ضخمة من الجامعات لتطبيقه

لطلاب الجامعات.. تعرف على التعليم الهجين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

ترامب يعلن خضوعه للحجر الصحي بعد إصابة مستشارته بكورونا

تعرف على مواعيد القطارات اليوم الجمعة بعد تعديل الجداول

حسام البدري يكشف سر عدم إقامة أي وديات خلال شهر أكتوبر

وفاة إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي بعد حرقها أثناء بثها فيديو .. صور

ماما.. قلادة جيجي حديد تثير إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا

البدري يكشف عن رأيه في اختيار موسيماني لـ قيادة الأهلي وباتشيكو للزمالك..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ابتكر الفراعنة أول جهاز تهوية وتكييف عرفه التاريخ؟.. الإجابة داخل الهرم الأكبر

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل