لجميع طلاب آداب القاهرة .. تعرف على كيفية إنشاء بريد إلكتروني تابع للكلية

اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ، طريقة انشاء بريد الكترونى تابع للكلية وذلك لجميع الطلاب وليس للطلاب الجدد فقط .
و نشرت الكلية عبر صفحتها الخطوات انشاء البريد وجاءت كالتالى :
ارسال الطالب رسالة من البريد الالكترونى الشخصى الى هذا الرابط [email protected] مرفقا بها الاوراق التالية .
-صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر
-صوره من كارنيه الكلية او افادة بالقيد مختومة من الكلية
-الاسم باللغه الانجليزية + رقم الهاتف المحمول
-الرقم القومى كامل ١٤ رقم
كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.
وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.
وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.