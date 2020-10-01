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فن

برفقة القطط ..شاهد أحدث ظهور لـ نسرين طافش

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو جديدا لها وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي  وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نسرين طافش في الفيديو برفقة القطط الخاصة بها وهى تداعبها.


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وتشارك نسرين طافش الآن في مسلسل «الوجه الاَخر»الذي يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.


ويناقش مسلسل "الوجه الآخر"  العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.


ويجسد ماجد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.


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