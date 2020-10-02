AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الوطنية للانتخابات تكلف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
Advertisements
اسلام مقلد
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2020، بتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية فى انتخابات مجلس النواب.

ويكلف كل من المحاسبين بمكاتب خبراء وزارة العدل المبينة بالكشوف المرفقة بالمهام الواردة، وتولى الخبراء ضبط سجلات الحسابات وفقا للأصول المحاسبية وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتلقاها المترشح او القائمة والتى يتعذر تقيم فاتورة معتمدة بقيمتها ومراجعة مصادر التمويل وحسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وتعرض نتائج اعمالها على لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح التى تعد تقريرا بذلك للعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات عند اكتشاف اية مخالفات.

وفى جميع الاحوال يعد الخبراء تقريرا بما تقدم عن كل مترشح وقائمة للعرض على الهيئة الوطنية للانتخابات قبل اعلان النتيجة او بعدها إذا ما اقتضى الامر ذلك.

ويبلغ القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية والمستشار مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي بهذا القرار.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رقم 64 لسنة 2020، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب.

ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فى مادته الاولى على الحق فى الدعاية الانتخابية وقالت ان لكل مرشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي او القوائم الحق فى اعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لاقناعهم ببرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط والمدة التى تحددها جهة الغدارة المختصة واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإليكترونية  وغيرها من الانشطة وذلك بحرية تامة بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى اطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الشان.
Advertisements

موضوعات متعلقة

دعاية الشيوخ.. 13 فعلاً لا يجوز للمرشح ارتكابها خلال الماراثون الانتخابي

انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف على موعد وضوابط التنازل بين المرشحين

الوطنية للانتخابات: 200 ألف جنيه الحد الأقصى للإنفاق لمرشحي الفردي في إعادة الشيوخ

غدا.. الإدارية العليا تبدأ الفصل في طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ

برلمان 2021 .. الوطنية للانتخابات تحدد قواعد الرموز الانتخابية للمرشحين

حضور قوي للمرأة والمسيحيين.. ننشر شروط القوائم الانتخابية للترشح لمجلس النواب

ترشيحاتنا

أستاذ قانون دولى: تسليم الهارب محمد علي لمصر قريبا | تفاصيل

المصري: إمام عاشور لاعب الزمالك قال للاعبينا مبروك عليكم الدرجة الثانية

أخبار الفن.. عمرو عبد الجليل يكشف عن مرض ابنه.. أحمد فلوكس فى ضيافة صدى البلد

دعاء سداد الدين ولو كان مثل جبل أُحد.. فيديو

خبير لوائح: موسيماني لن يستمر فى تدريب الأهلي 6 أشهر

البنك الأوروبي يستثمر 50 مليون دولار بصندوق المشروعات الصغيرة في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور