دعاء زيارة قبر الوالدين والرسول يوم الجمعة

دعاء زيارة قبر الوالدين ، ورد عن النبي أنه قال في حديثه الشريف أنه قال عند زيارة القبور أو المرور عليها«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الـمُؤْمِنِينَ، والـمُسْلِمِينَ، وَإنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، [وَيَرْحَمُ اللَّهُ الـمُستَقْدِمينَ مِنَّا والـمُستأخِرينَ] أسألُ اللَّهَ لنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ»

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دعاء زيارة قبر الوالدين

و عن عائشَةَ -رضي اللَّهُ عنها- قالت: كان رسُولُ اللَّهِ، -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-، كُلَّما كان لَيْلَتها منْ رسول اللَّه -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلى البَقِيعِ، فَيَقُولُ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤمِنينَ، وأَتَاكُمْ ما تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ»، رواهُ مسلم.





و عن ابن عَبَّاسٍ -رَضَيَ اللَّه عنهما-، قال: مَرَّ رسُولُ اللَّهِ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- بِقُبورٍ بالمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بوَجْهِهِ فقالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنا وَلَكُمْ، أَنْتُم سَلَفُنا ونحْنُ بالأَثَرِ»، رواهُ الترمذي.



دعاء للمتوفي يوم الجمعة • ربي بقدر نور صباح الجمعة وأكثر أنر قبر فقيدي وبقدر سكون المقابر أنزل الطمأنينة والسكون على روحه وبقدر حاجته إلى رحمتك ارحمه. • اللهم أرحم من رحل عن هذه الدنيا ولم يبقى سوى ذكره الطيب. • يارب في يوم الجمعة اللهم ارحمه بقدر طيب قلبه ونيته الصافيه يارب كان حسن الخلق والسيره يارب ارحمه واغفر ذنبه ونقه من الذنوب والخطايا وادخله الجنه وارزقه الفردوس الاعلى. • اللهم إني اسألك في آخر ساعة من يوم الجمعة أن ترحم من فارق ديارنا وأصبح القبر داره. • اللهم اغفر لموتانا وموتي المسلمين وارحمهم بواسع رحمتك اللهم آنس وحشتهم ونور قبورهم وآغفر ذنوبهم وارحمهم. • اللهم اجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتي تقوم الساعة ياعظيم. • اللهم في يوم الجمعة ارحم من هبت نسائم ذكرآهم على القلوب بعد ان توارت اجسادهم تحت التراب رحمكم الله يامن رحلتم طويلا وجعلكم خالدين في جناته. • يارب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. • ساعة استجابة يوم الجمعة يا الله من ابكتني الحياة بخبر موته وفزع قلبي لرحيله اللهم إرحم ميت ما زال في قلبي حي وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين.





دعاء زيارة قبر الرسول





يستحب للمسلم إذا أراد الحضور المسجد النبوي أن يفعل ما يأتي: أن يتنظف ويتطهر ويتطيب ويتجنب الحضور بروائح كريهة، وأن يقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقول «بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك».

ويتوجه الزائر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه مستقبلًا له ويبدأ بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم بأدب وصوت منخفض ويقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، اللهم أجزه عن أمته أفضل الجزاء , ثم يتحول إلى يمينه قليلًا ويقف أمام قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيسلم عليه ويدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان ،ثم يتحول قليلًا مرة أخرى إلى يمينه ويقف أمام قبر عمر رضي الله عنه فيسلم عليه ويدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان.





قراءة القرآن على الميت