AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خربين يشترط الحصول على مليون و500 ألف دولار سنويا للتوقيع للزمالك

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
عمر خربين
عمر خربين
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن المهاجم السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي اشترط الحصول على مليون ونصف دولار سنويا من أجل التوقيع لنادي الزمالك. 

وأكد ياسين خلال برنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار أن المفاوضات البيضاء مع المهاجم السوري قاربت على الانتهاء فى ظل رغبة الإدارة فى تدعيم خط هجوم الفارس الابيض نظرا لاحتماليه رحيل مصطفى محمد للأحتراف الخارجي عقب نهاية بناء بطولة افريقيا.

وحقق نادى الزمالك فوزا على نظيره المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء فى اللقاء الذى أقيم في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسبب إمام عاشور بعد الرقص على الكرة فى اللحظات الأخيرة قبل إطلاق صافرة النهاية ما أدى إلى إستفزاز لاعبو المصري وبعد انتهاء اللقاء حدث تراشق بين لاعبى الفريق البورسعيدى ولاعب الزمالك وقاموا بالركض خلف امام عاشور حتى غرف خلع الملابس.

وقام محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك بتهدئة لاعبى النادى المصري والحديث إلى أحمد مسعود حارس مرمى المصري خارج الملعب.
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك| عمر خربين يقترب.. ونجم الفريق يغيب عن التدريبات.. ومباراة الأبيض ووادي دجلة على 4 أشواط

الزمالك وطنطا.. 30 دقيقة .. تعادل سلبي وضغط زملكاوي بحثا عن هدف

الزمالك وطنطا.. التعادل السلبي سيد الموقف في شوط الفرص الضائعة

كارتيرون يدفع بـ 8 لاعبين في الشوط الثاني من ودية طنطا

حسام أشرف يضع هدف تقدم الزمالك في شباك طنطا

محمد العشري يحرز هدف تعادل طنطا في شباك الزمالك

ترشيحاتنا

لم يأت مصر من أجل المال.. ماذا قالت صحف جنوب أفريقيا عن تدريب موسيماني لـ الأهلي

وزيرة التضامن تعلن خبرا سارا لمن فوق الـ 60 عامًا.. فيديو

أخبار التوك شو.. السيسي: مصر وضعت استراتيجية تمكين المرأة من أوائل الدول .. شكري: لن نفرط في حبة رمل أو نقطة مياه.. وبكري ينفعل على الهواء لتعرضه للتجاوز

بعد قليل.. الإعلان عن أمر مهم بشأن الإرهابي الهارب محمد علي

شادي خفاجة يستغيث: والدى بيموت قدام عينى .. إلحقونا

طرد فرجاني ساسي بعد اعتدائه على حكم مباراة المصري وإلقاء سماعته على الأرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل

رغم تجاوزها سن الـ90.. ملكة بريطانيا تقود سيارتها من دون سائق أو حراس في أحدث ظهور