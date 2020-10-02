تكليف "رحاب عطية" مديرًا لمركز الخدمة العامة للمؤتمرات بجامعة طنطا

اصدر الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتوره رحاب أحمد البسيوني عطية، الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، مديرًا لمركز الخدمة العامة للمؤتمرات والاحتفالات بجامعة طنطا، لمدة عام قابل للتجديد اعتبارًا من تاريخ اليوم إلى جانب عملها الأصلى.





تخرجت الدكتوره رحاب عطية فى كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1993 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم عينت معيدة بكلية التربية النوعية عام 1995، لتحصل بعدها على درجة الماجستير في الطباعه من جامعة عين شمس عام 2001، ثم درجة الدكتوراه في الطباعه من جامعة القاهرة عام 2008.



