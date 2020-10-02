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رياضة

البدري ينفعل بسبب الحديث عن راتبه الشهري .. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
هاجم حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول بعض الاشخاص والجماهير الذين يسخرون من حصوله على راتب شهري دون وجود معسكرات او وديات للمنتخب طوال الفترة الماضية.

وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الحديث عن الأمور المادية أمر سيئ ولا يصح مشددا أنه من الطبيعي أن يحصل على راتب شهري مثله مثل أي من مدربي المنتخبات. 

وأضاف أنه لو كان مدربا أجنبيا لم يكن سيتحدث أي شخص عن راتبه أو عن تلك الأمور المادية مشددا أنه بالفعل تنازل عن 25 % من راتبه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

أما عن علاقته بـ الأهلي فأكد أن علاقته بـ النادي والجماهير أبديه مشددا أنه عاشق للأهلي ومن المستحيل أن يوجد خلاف أو أزمة بينه وبين الجماهير والنادي. 
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