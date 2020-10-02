بإجمالي استثمارات 130 مليون جنيه.. افتتاح مقر شركة ACT بالقرية الذكية

عقدت شركة ACT الشركة الرائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة افتتاح مقر الشركة بالقرية الذكية، والإعلان عن حجم أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي والقطاعات المختلفة التي شاركت في العمل معها، وكذلك أهم الشراكات مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية، وذلك من خلال خبرة تمتد لأكثر من 32 عامًا في السوق المصري والخارجي قدمت خلالها الشركة خدمات وحلول متكاملة للعديد من القطاعات وفي كافة المجالات.





وقال علي توفيق الرئيس التنفيذى لقطاع التسويق وتطوير الأعمال بشركة ACT: "إننا نعمل على التواجد والتوسع في السوق المصرية والخارجية من خلال البرمجيات والحلول المتكاملة التي تقدمها الشركة بالشراكات المختلفة مع الشركات العالمية في العديد من القطاعات، وتقدم الشركة تلك الحلول من خلال قسمين رئيسيين الأول الخاص بالضيافة وهو المسؤول عن تقديم الحلول المتكاملة للفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم والأسواق التجارية الضخمة ولدينا في مصر ما يقرب من 1000 عميل في هذا القطاع، والقسم الآخر يتمثل في الحلول والخدمات المقدمة للشركات و القطاع الحكومي وقد شاركنا في مشاريع في قطاعات التعليم والبترول والغاز والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات و العقارات مما يعكس حرص الشركة وقدرتها على المشاركة وتقديم قيمه مضافة للعمل في كافة قطاعات الدولة، كما استطاعت شركة ACT من خلال فريق عملها وحلولها المختلفة التي تعمل على تلبية احتياجات كافة العملاء من تسليم أكثر من 3000 مشروع خارج مصر من خلالها مكاتبنا في البلدان المختلفة كالإمارات وفرنسا وأستراليا، كما أن هناك العديد من الأسواق الجديدة الواعدة التي نسعى للتواجد بها مستقبلا ووجود مكاتب لنا بها مثل المغرب والمملكة العربية السعودية ".





وأضاف علي: “بالنسبة للمقر الجديد فقد بدأت الفكرة منذ أكثر من عشر سنوات وكانت لدينا رغبة كبيرة لتجميع كافة العاملين بالشركة في مبنى واحد، حيث كانوا مقسمين من قبل في خمس مبان منفصلة، وكان الهدف الأساسي زيادة القدرة على التواصل والتفاعل بين العاملين بالشركة وبالتالي زيادة الإنتاجية وكذلك تحقيق الاستدامة في ظل مناخ موائم لشركات التكنولوجيا من خلال اختيار القرية الذكية لكونها الموقع أو المركز الأساسي لجميع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ولقد كنا من أوائل الشركات المتخصصة في system integrator التي تتواجد بالقرية الذكية.





وتبلغ الاستثمارات الاجمالية للمبنى الجديد للشركة حوالي 130 مليون جنيه تشمل البنية التحتية والمباني والتجهيزات المكتبية والفنية والتكنولوجية للمبني وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى حوالي 5511 متر مربع.





وأوضح علي أن خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تقدمها الشركة تتميز كونها حلول متكاملة END TO END حيث تتسلم المشروع بداية من تركيب الكابلات بكل أعمالها المدنية من حفر وردم ثم مرحلة تركيب مكونات الشبكة التي تخدم على هذه البنية التحتية سواء كانت سلكية أو لاسلكية مع تأمين الشبكة خارجيا و داخليا ثم إعداد مركز البيانات و تجهيزه بكافة الإمكانات المتاحة من وحدات تخزين و العمل على توفير تأمين شامل لمراكز البيانات سواء من خلال كاميرات مراقبة أو حساسات داخلية ثم تتأتي المرحلة الأخيرة التي تتكون من مجموعة من التطبيقات التي تتيح للمستخدم النهائي أو العميل من تنفيذ أعماله بسهوله وفاعلية".





وأضاف علي :" تعمل شركة ACT في السوق المصري منذ عام 1988 من خلال التعاون والعمل مع أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم وتحظى بثقة ودعم شركائها وعملائها الدوليين والمحليين بخبرتها الواسعة وسجل أعمالها المتميزة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة، ومن بين تلك الشركات التي تجمعنا بهم شراكات طويلة وممتدة شركة Cisco، HP Inc., HP Enterprise, Oracle, Dell Aruba and، وقد حصلنا على جائزة HP عن أداء الشركة العام الماضي مما يعكس حجم أعمالنا و العلاقة الاستراتيجية بين الشركتين وقد نجحنا في الوصول بحجم أعمالنا إلى أكثر من نصف مليار جنية في النصف الأول من 2020 رغم أزمة كوفيد19 وما صاحبها من اضطرابات اقتصادية في مصر و العالم".