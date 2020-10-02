مركز تطوير الوافدين بالأزهر يعقد لقاءً تعريفيًا لطلاب صناع السلام

عقدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، لقاء عبر الإنترنت للتعرف على مستوى عدد الطلاب الأجانب الذين سيتم تخصيص منح لهم في برنامج يتم إعداده لتدريس اللغة العربية بمهاراتها عبر الإنترنت؛ نظرًا للظروف الراهنة من ظهور جائحة كورونا.





وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس المركز، إنه من المقرر أن يقوم الشباب في نهاية البرنامج بزيارة مصر لمدة أسبوع للقاء المعلمين واستلام الشهادات ولقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في حفل يعقده مركز تطوير تعليم الطلاب الرافدين والأجانب.





وذكرت الصعيدي، أن هذا البرنامج يأتي إيمانًا بأهمية الحوار بين الأديان والحضارات وكذلك بالدور الإيجابي للشباب وتأثيرهم في المجتمع، ودورهم في صناعة المستقبل ومواجهة التحديات.





وأضافت، أنه تم عقد منتدى "شباب صناع السلام " في لندن في شهر يوليو عام ٢٠١٨م في إطار جلسات الحوار بين الشرق والغرب، وكان نتاج هذا المنتدى الذي استمر لمدة 10 أيام بعض التوصيات، حيث أوصى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين (تخصيص منحة لمن يرغب من المشاركين في المنتدى من الغرب لتعلم اللغة العربية في الأزهر الشريف).





أعد هذا اللقاء إلكترونيًا المهندس أحمد عبد الله مسؤول وحدة التحول الرقمي بمركز تطوير الوافدين.





حضر اللقاء، الدكتور صالح أحمد عبد الوهاب، أستاذ البلاغة والنقد ووكيل كلية العلوم الإسلامية للوافدين، والدكتور عصام فاروق أستاذ أصول اللغة العربية ووكيل كلية العلوم الإسلامية للوافدين من جامعة الأزهر والدكتورة شهيدة مرعي مدرس البلاغة والنقد بكلية العلوم الإسلامية للوافدين ونائب رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وزينب مسئول العلاقات العامة بمشيخة الأزهر،وحنان أبو مسلم عضو وحدة شئون التعليم بالمركز، ومحمد عبد الفتاح مسئول الجودة بوحدة التميز بالمركز.