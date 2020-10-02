بعد عدد من الأعطال.. آبل تسحب تحديثات iOS 14 لأجهزة ماك

بعد ظهور عدد من المشكلات في نظام التشغيل الجديد من آبل iOS 14 ، خلال الأيام القليلة الماضية، والتى سببت العديد من الاعطال للمستخدمين، قامت شركة آبل بسحب التحديث الأخير التابع لنظام التشغيل الجديد الخاص بمحرك البحث التابع لها سفارى Safari على كل أجهزة كمبيوتر ماك.





وبحسب موقع MacRumors فإن تحديث محرك البحث سفارى الأخير في نظام iOS 14 وكذلك عدد من تحديثات الأمان المخصصة لأجهزة ماك، قد سببت العديد من المشكلات لمستخدمى أجهزة ماك، مما دفع شركة آبل إلى سحبها.









وكان لاحظ مستخدمو أجهزة ماك والذين قاموا بتثبيت التحديثات بوجود مشاكل في الذاكرة وأوقات تمهيد بطيئة، بالإضافة إلى انهم لم يستطيعو الدخول إلى حساباتهم على آبل، كما واجتهم مشكلات اعاد التشغيل أكثر من مرة.





ومن المقرر أن آبل ستصدر تحديث جديد خاص بمحرك البحث سفارى ولتحديثات الامان لأجهزة ماك حيث ستكون عبارة عن برنامج محدث يعالج الأخطاء التي تم تقديمها، للمحاولة في علاج المشكلة.

ومؤخرا، وجد مستخدمى نظام تشغيل iOS 14 من هواتف آيفون و أجهزة آيباد، والذى تم إطلاقه يوم 16 سبتمبر الماضى، وجدوا أن بطاريات هواتفهم قد نفدت بسرعة كبيرة للغاية بعد تثبيت النظام على هواتفهم.



