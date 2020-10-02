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ديني

وزير الأوقاف: الحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:46 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله نهى عن الفساد في الأرض فقال "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ".

وأضاف جمعة، في خطبة صلاة الجمعة من مسجد أحمد البدوي، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أنه لا أمن للبيت ولا للفرد بدون أمن للوطن، لقول النبي "من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها".

وأشار إلى أن حب الوطن والإعتزاز به وحسن الانتماء إليه قيمة إسلامية وفطرة إنسانية، منوها أن النبي الكريم من أشد الناس حبا لوطنه، فهو القائل يوم أن أخرج من مكة "والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت".

وتابع: قالوا إذا أردت أن تعرف معدن الرجل ووفائه وأصالته، فانظر إلى مدى حبه وحنينه لوطنه وتشوقه إليه وحفاظه عليه، فالحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة  اليوم ”متطلبات الولاء والانتماء للوطن” .

وأكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الولاء والانتماء للوطن ليس شعارات تردد أو عبارات تطلق، إنما هو عطاء وشعور بالمسئولية تجاه الوطن، هو حالة من الامتزاج تنشأ بين المواطن والأرض التي ولد عليها ونشأ بها وترعرع في ربوعها، فصارت جزءًا منه وصار جزءًا منها، لا ينفك عنها ولا تنفك عنه.

وطالب الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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