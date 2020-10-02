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ديني

وزير الأوقاف: المتطاول على وطنه خائن وعميل وجزاؤه قطع اليد.. فيديو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:07 م
وزير الأوقاف: من
وزير الأوقاف: من يتطاول على وطنه خائن وعميل وجزاؤه قطع اليد
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا يتطاول على وطنه إلا عميل خسيس خائن مأجور، ولا يعقل أن يهاجم إنسان وطنه أو يحرض عليه إلا إذا كان عميلا مأجورا.

وأضاف جمعة، في خطبة صلاة الجمعة من مسجد أحمد البدوي، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن اليد التي تمتد إلى تخريب الوطن عمدا، جزاؤها شرعا هو القطع، لأن الله يقول في كتابه العزيز " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ".

وأشار إلى أن حب الوطن والإعتزاز به وحسن الانتماء إليه قيمة إسلامية وفطرة إنسانية، منوها أن النبي الكريم من أشد الناس حبا لوطنه، فهو القائل يوم أن أخرج من مكة "والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت".

وتابع: قالوا إذا أردت أن تعرف معدن الرجل ووفائه وأصالته، فانظر إلى مدى حبه وحنينه لوطنه وتشوقه إليه وحفاظه عليه، فالحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة  اليوم ”متطلبات الولاء والانتماء للوطن” .
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