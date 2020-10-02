وزير الأوقاف: المتطاول على وطنه خائن وعميل وجزاؤه قطع اليد.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا يتطاول على وطنه إلا عميل خسيس خائن مأجور، ولا يعقل أن يهاجم إنسان وطنه أو يحرض عليه إلا إذا كان عميلا مأجورا.





وأضاف جمعة، في خطبة صلاة الجمعة من مسجد أحمد البدوي، من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن اليد التي تمتد إلى تخريب الوطن عمدا، جزاؤها شرعا هو القطع، لأن الله يقول في كتابه العزيز " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ".



