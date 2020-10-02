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ديني

وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يشهدان توزيع ٤ أطنان لحوم أضاحي.. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:08 م
وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يشهدان توزيع ٤ طن لحوم أضاحي
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عبد الرحمن محمد
شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الجمعة، توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الغربية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 45 طنًا بالمحافظة، علمًا بأن إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن على مستوى الجمهورية قد بلغ 879 طنًا.

وأشاد الحاضرون من المسئولين والتنفيذيين بعظمة هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته , وتؤكد وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ، ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. 

وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالى .
 
وأهدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، درع محافظة الغربية ؛ نظرًا لما يقوم به معالي الوزير من جهد دعوي ووطني ومجتمعي ملموس وخدمة بيوت الله، تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله ، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، ومحاربة الفكر المتشدد.

وانطلقت أمس الخميس سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف إلى محافظات: (الفيوم - المنيا - مرسى مطروح - شمال سيناء) بواقع (4) طن لمحافظة المنيا، و (3) طن لمحافظتي (الفيوم وشمال سيناء)، و(2) طن لمحافظة مرسى مطروح. وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.
وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يشهدان توزيع ٤ أطنان لحوم أضاحي.. صور
وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يشهدان توزيع ٤ أطنان لحوم أضاحي.. صور
وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يشهدان توزيع ٤ أطنان لحوم أضاحي.. صور
وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يشهدان توزيع ٤ أطنان لحوم أضاحي.. صور
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