وزير الأوقاف ومحافظ الغربية يشهدان توزيع ٤ أطنان لحوم أضاحي.. صور

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الجمعة، توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الغربية، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 45 طنًا بالمحافظة، علمًا بأن إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن على مستوى الجمهورية قد بلغ 879 طنًا.





وأشاد الحاضرون من المسئولين والتنفيذيين بعظمة هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته , وتؤكد وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ، ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.





وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالى .

وأهدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، درع محافظة الغربية ؛ نظرًا لما يقوم به معالي الوزير من جهد دعوي ووطني ومجتمعي ملموس وخدمة بيوت الله، تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله ، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، ومحاربة الفكر المتشدد.



