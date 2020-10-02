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توك شو

ياريت تخليك في حالك.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:28 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، قائلا "كل واحد يخليه فى بلده ويسيب الشعب المصري يحتفل بالانتصار على اسرائيل، قائلا إن كل واحد بلده محتلة يخليه فى بلده وسيب المصريين يحتفلون، واللى زعلان يروح يحرر بلده الأول وبلاش يكتب حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي". 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة استثنائية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، واحتفال المواطنين، أن الشعب المصري يقف مع رئيسه السيسي.. وهنفضل سعداء وفرحانين.

ولفت أحمد موسى إلى أن المصريين تخلصون من الجماعات الإرهابية المجرمة، والجميع يحتفل فى المحافظات، بالانتصار العظيم فى أكتوبر.

وأردف أحمد موسى: "كل واحد حر يحتفل براحته.. انا هشغلكم كل شويه أغانى وطنية عشان الإخوان تولع.. فى ناس بتناضل على الفيس وتويتر وأرضهم محتلة.. ياريت تخليك فى حالك وفى بلدك المحتلة". 

وأكد  الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان والإرهاب وجهان لعملة واحدة؛ مشيرا إلى أن العنف عقيدة جماعة الإخوان الإرهابية أنه على الجميع أن ينتبه لفبركة الفيديوهات التي تقوم جماعة الإخوان الإرهابية بتداولها،لافتا إلى أن أعداء مصر يستغلون أى شئ وينشرون الشائعات.


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