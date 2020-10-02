بعد تدهور حالته الصحية .. نقل الفنان فايق عزب للعناية المركزة

كشفت رشا -ابنة شقيقة الفنان فايق عزب - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تدهور حالة خالها الصحية، ونقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.





ارجو منكم الدعاء لخالو الفنان فايق عزب بالشفاء العاجل .. هو الآن بالعناية المركزة ». وكتبت ابنة شقيقة فايق عزب ، عبر حسابها على فيسبوك: «





وتفاعل العديد من محبي فايق عزب، من جمهور وأهل ومقربون، مع الخبر بالدعاء له بالشفاء العاجل والتام، داعين الله أن ينعم عليه بالصحة والعافية.





دائما ما يهتم فايق عزب بزيارة محافظة الإسماعيلية وينشغل بأحوال نادي الإسماعيلي حيث ولد فيها 6 سبتمبر عام 1943 قبل أن ينتقل إلى القاهرة.

