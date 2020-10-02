نور الطيب تتأهل لنهائي بطولة CIB Finals للاسكواش على حساب نور الشربيني

تأهلت اليوم اللاعبة نور الطيب المصنفة الثالثة عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش، لنهائي بطولة CIB Finals على حساب اللاعبة نور الشربيني المصنفة الثانية على العالم في منافسات الدور قبل النهائي.





المباراة استمرت 30 دقيقة، حيث فازت نور بنتيجة 1/2 بواقع نقاط 11/5 و 6/11 و 3/11 .





وتنتظر اليوم نور الطيب المتأهل من مباراة المصرية هانيا الحمامي و اللاعبة النيوزيلاندية جويل كينج اليوم.





الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.