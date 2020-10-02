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تعليم

عميدة إعلام القاهرة: استقبلنا 1100 طالب جديد ومستمرون في استقبال المزيد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:59 م
الدكتورة هويدا مصطفي
الدكتورة هويدا مصطفي عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة
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أحمد علام

قالت الدكتورة هويدا مصطفي ، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية استقبلت خلال الأيام الماضية حوالي ١١٠٠ طالب من الطلبة التي تم ترشيحهم للكلية خلال العام الجامعي الجديد 2020-2021 ، لافتة إلى أن جزءا من الطلبة الذين تم استقبالهم اتجهوا إلى شعبة اللغة الانجليزية.

 

وأضافت هويدا مصطفى عميدة لـ صدي البلد، ان الكلية مستمرة في استقبال الطلبة طوال أيام مرحلة التنسيق، ولن يتم منع أي طالب من التقديم خلال هذه الفترة، مشيرة إلى استمرار عملية التحويل من كلية إلى أخرى.

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وأكدت عميدة كلية الإعلام، أن عملية التسجيل واستلام الملفات من الطلبة الجدد جاءت بشكل منتظم وتقسيم عدد الطلاب إلى مجموعات صغيرة من أجل تجنب الزحام والتكدس داخل معامل التنسيق.

 

جدير بالذكر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة، أعلنت عن اختبارات القدرات للطلاب المحولين والشهادات iG والثانوية الأمريكية والوافدين للعام الجامعى 2020، وذلك يوم الأحد الموافق 11 من أكتوبر الساعة الحادية عشر صباحا .

  

ونوهت الكلية إلى أن التسجيل على الموقع الخاص يبدا من اليوم الموافق 30 من سبتمبر ، وعلى جميع الطلاب الحضور الى الكلية لاستفياء الإجراءات.

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