الإسكان تستهدف تنفيذ مليون شقة لمحدودى الدخل فى 2024.. تفاصيل





وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن الصندوق نفذ نحو 630 ألف وحدة بالفعل ، بينها 320 ألف وحدة سكنية تم تسليمها بالفعل للمستفيدين بمتوسط عدد أفراد نحو مليون فرد.





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وتابعت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هناك نحو 250 ألف وحدة سكنية فى مراحل التنفيذ المختلفة وسيتم تخصيصها لحاجزي شقق الإعلان العاشر والمحولين من الإعلان التاسع وعددهم نحو 220 ألف مواطن تقريبا.





وأشارت عبدالحميد، إلى أن هناك وحدات سكنية فى مراحل التسليم والتعاقد المختلفة حوالى 200 ألف وحدة سكنية.





ومن المقرر أن يتم طرح الإعلان الرابع عشر الذي يتضمن نحو 100 ألف شقة خلال الشهر المقبل، بد اعتماد مجلس الوزراء للإعلان وتعديلات للشروط والأسعار وقيمة الدعم ومتوسط الدخل.





وتم طرح 13 إعلان للمشروع خلال الفترة من 2014 حتى الآن، وكان أكبر إعلان هو الثامن الذي تم طرحه فى النصف الأول من 2016 بعدد وحدات يصل إلى نصف مليون شقة تقريبا.

قالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الدولة تستهدف تنفيذ مليون شقة ضمن مشروعها للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بحلول عام 2024.