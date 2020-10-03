فى حب مصر.. أهالى أسوان يحتفلون بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر.. شاهد

وقد أقامت مديرية الصحة بوابات تعقيم بكورنيش النيل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأوضح العديد من المشاركين فى فعاليات الاحتفال بأن خروجهم للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر يهدف لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التى تحققت لمصرنا الغالية، ودعم الأمن والاستقرار لصالح الأجيال القادمة.

فيما أكد النائب البرلمانى حسن سيد خليل علي ضرورة الوقوف بجوار أجهزة الدولة لتحقيق التنمية الأقتصادية وزيادة فرص العمل بما يعزز تمكين الشباب والنهوض بهم النهوض بالخدمات والمرافق بالمدن والقرى بأسوان .





واضاف أنه يجب علينا مشاركة الشباب آمالهم ومساندتهم للوصول إلى أهدافهم والإحساس بالمسؤولية تجاه الشباب وقيام كل فرد في المجتمع بدوره حيالهم وعدم وضع العقبات والعراقيل أمامهم للارتقاء بهم لفائدتهم وفائدة المجتمع، كما أنه من الواجب علينا جميعا تشجيع الشباب وإيجاد فرص عمل لهم لتحقيق رؤيتهم.





وأشار إلى أن تمكين الشباب يستلزم التفكير العميق ووضع الاستراتيجيات الفعالة لتطوير طاﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ وتحويلها إلى قوة إنتاج إيجابية لتصبح طاقة إعمار تبني ﻭتنمي ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.