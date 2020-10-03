هيثم عرابي: الشحات تنازل عن شنطة فلوس للانتقال للأهلي.. والشيخ دفع 2 مليون جنيه للأحمر

قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، إن أحمد الشيخ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، دفع 2 مليون جنيه من أجل اللعب في الأهلي.
وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "هناك لاعبون يدفعون من جيبهم للتوقيع والانتقال إلى النادي الأهلي".
وتابع: "هنا موقف أخر من حسين الشحات وهو رفض شنطة فلوس من أجل الانتقال والتوقيع للنادي الأهلي".
رفض مسئولو النادي الأهلي سفر حسين الشحات لاعب الفريق إلى العاصمة الإنجليزية لندن خلال الفترة المقبلة لتنفيذ بعض الأعمال الخاصة باللاعب.
وكان الشحات يفكر في السفر إلى العاصمة الإنجليزية خلال الفترة الحالية للتعاقد مع أحد الشركات الخاصة بتصميمات الملابس لاختيار بعض الموديلات الذى يتم تنفيذها في أحد الأعمال الخاصة به.
وعرض الشحات الأمر على سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذي رفض الأمر خاصة أن الفريق مقبل على مباريات قوية سواء في ختام مسابقة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا.
وعاد حسين الشحات للمشاركة في المباريات مؤخرا بعد غياب أكثر من 5 شهور عقب الجراحة التى أجرها.
ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل في الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، في القاهرة.