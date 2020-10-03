بدء امتحانات الفصل الصيفي بصيدلة عين شمس.. غدا

قال الدكتور خالد أبو شنب القائم بأعمال عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إن امتحانات الفصل الصيفي لجميع الفرق تجرى غدا الأحد، وسط إجراءات احترازية مشددة.





وأكد الدكتور خالد ابو شنب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية قبل وأثناء وبعد الامتحان، لضمان سلامة الطلاب، حيث تم تقسيم الطلاب على البوابات وتحديد علامات أرضية تراعى ترك مسافة مترين بين كل طالب والآخر تجنبًا لحدوث أي تزاحم.





وأضاف أبو شنب أنه تم تحديد مسارات إجبارية لدخول وخروج الطلاب للجان؛ لتجنب أي تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة للطلاب قبل الدخول من بوابة الكلية الى جانب رش وتعقيم قاعات الامتحانات بعد كل لجنة امتحان.





وأشار إلى أن أفراد الأمن تقوم بتوجيه الطلبة مباشرة إلى أماكن اللجان، مع عدم السماح بتجمعات الطلبة نهائيا (قبل الامتحان أو بعد الانتهاء).





وأقامت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس احتفالية باليوبيل الفضي للكلية بمناسبة مرور ٢٥ عاما على تأسيسها بحضور كل من ساهم في تطوير الكلية علي مدار ٢٥ سنة.



