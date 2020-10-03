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لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتعديل الانحرافات العضلية.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:46 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
نورهان رأفت
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم، والتخلص من الانحرافات العضلية.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، وتقوية العضلات.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم، السبت، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

كما أن شرب المياه مهم لتقوية العضلات فإن 75 في المائة من أنسجة العضلات ذاتها تتكون من المياهن لذلك ينصح بشرب ما بين لتر ونصف إلى لترين من المياه في اليوم. وتعتمد كمية المياه على نوعية الأكل التي يتم تناولها. فإذا كان المرء يأكل الكثير من الخضار والسلاطة، التي تحتوي بالفعل على كمية جيدة من الماء، فيكفي شرب لتر إلى لتر ونصف من المياه. عدا ذلك يجب شرب لترين في اليوم.
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