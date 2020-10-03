بخطة متكاملة.. وسط سيناء تستعد لموسم هطول الأمطار والسيول المحتملة





وأعلن سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل ،أن جميع الإدارات المعنية على مستوى المركز مستعدة ، حيث تم تجهيز السيارات والمعدات التي ستشارك خلال هطول الأمطار وجريان السيول المتوقعة للتعامل معها.





وأشار إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف ورفع درجة الاستعداد في المستشفى وجميع الوحدات الصحية، إلى جانب تجهيز خيام الإيواء، وتوفير الاحتياجات المعيشية للمواطنين خلال فترات الأمطار والسيول.





وأكد أن هناك متابعة مستمرة ويتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ومراجعة مخرات السيول في نطاق المدينة..حيث تم تطهيرها من الرمال والصخور، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات تحسبًا للطقس غير المستقر المتوقع حدوثه خلال موسم الشتاء المقبل؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.





ومن جانبه.. أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ،استعداد المحافظة المبكر لموسم الشتاء من خلال وضع خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات والمديريات المعنية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة.





وطالب، بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر ، على أن تكون هذه الخطة تفصيلة ومتكاملة تشمل كاف الأنشطة والإجراءات التنفيذية التي تقع فى حدود مسئوليتها وواجباتها في مواجه أخطار السيول بما يتلائم مع الظروف والمستجدات.





وأشار المحافظ ، إلي اتخاذ كافة الإجراءات للحد من أخطار السيول ، بجانب إعداد وتجهيز غرف العمليات وتقديم تقارير فورية ودورية منتظمة لغرفة عمليات المحافظة ، والتتبع والترقب المبكر باحتمالات حدوث السيول من خلال تقارير الطقس التي تصدر عن هيئة الأرصاد الجوية وزارة الموارد المائية والري.





من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، علي تشكيل لجنة من مجالس المدن والزراعة والري وإدارة الأزمات لمراجعة عمليات تطهير المخرات وإزالة المعوقات وأية إشغالات من مجارى السيول لعدم الإضرار بالمنشآت والقرى والتجمعات المحيطة بها.





كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات أخرى فرعية بمراكز المدن ومختلف مديريات الخدمات والأجهزة المعنية ، لتلقى أية إخطارات أو بلاغات بخصوص السيول ، علاوة على التواصل مع الأرصاد الجوية ومعهد الموارد المائية لمتابعة تطورات الظروف الجوية .





وأشار الغندور ، إلي انه تم وضع خطة تنفيذية لمواجهة السيول وأخرى بديلة في حالات الطوارئ ، وذلك من خلال التعاون بين الجهات المعنية وعلى رأسها مديريات الري والزراعة والطرق والتموين والصحة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم وشركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي ، إلى جانب مجالس المدن .





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