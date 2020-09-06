محافظ شمال سيناء يكشف عن خطة المحافظة لمكافحة آثار السيول ..فيديو

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هناك بعض الوديان في المحافظة فاضت فيها مياه السيول ووصلت إلى الطريق ولكنها لم تقطع الطرق.





وأضاف اللواء محمد عبد الفضيل شوشه خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن المحافظة فتحت مراكز العمليات بالمدن وتم توزيع مهمات إغاثة على المدن بسبب السيول.





وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن كل مدينة بالمحافظة لديها الاكتفاء الذاتي من المعدات وأدوات الاغاثة والمركبات لمكافحة الاثار الناجمة عن السيول.



