AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليابان تسمح باستقبال الأجانب بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:53 ص
فيروس كورونا في اليابان
فيروس كورونا في اليابان
أ ش أ
أعلنت الحكومة اليابانية، فتح حدود البلاد بشكل بسيط للسماح بدخول الأجانب ابتدءا من الأول من أكتوبر الجاري، وذلك بعد أشهر من الإغلاق بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن إتش كيه)، اليوم /السبت/ - أنه تم السماح بدخول الأجانب من بينهم حملة الإقامات الدائمة ومحددة المدة مثل الأساتذة في التعليم والطب ورجال الأعمال والطلبة، وذلك في حال تأكيد الجهة التي يعملون أو يدرسون بها أنهم خضعوا للحجر الصحي لمد أسبوعين فور وصولهم اليابان.

ويترتب على ذلك ضرورة إقامتهم في فنادق وتجنب المواصلات العامة وقيام المكاتب الحكومية المحلية بالاطمئنان على صحتهم يوميا.
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليابان تبدأ تخفيف قيود السفر المفروضة بسبب كورونا اعتبارا من أكتوبر المقبل

ترشيحاتنا

اليوم.. الأهلي يعقد مؤتمرًا صحفيًّا لتقديم موسيماني مديرا فنيا لفريق الكرة

تخفيض جديد في سعر هوندا أكورد 2020 honda accord اليوم في مصر..صور

بشورت وبدون مكياج.. نيرمين الفقي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

باللون الفضي.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

الأرصاد: أمطار خفيفة على سواحل البلاد غدا..ورياح محملة بالأتربة في الصعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما