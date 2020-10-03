تدافع وازدحام شديد.. أردوغان يوزع الشاي على الأتراك.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب وسط حشد كبير، لكن يبدو أن الأتراك لم يدافعوا لرؤية الرئيس بل للحصول على "عبوة شاي".





ويظهر في مقطع فيديو تدافع مئات الأتراك أثناء مرور حافلة تقل أردوغان وعدد من المسؤولين، مع عدم التزام المدافعين بإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19".





وألقى أردوغان عبوات "الشاي" على أنصاره أثناء مروره بالحافلة في مدينة قونيا، ما أدى إلى تدافعهم متجاهلين مسافة التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.





وأثار المقطع حالة من الجدل بين الأتراك، حيث انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجوء الرئيس التركي لمثل تلك الأفعال، دون الاهتمام باحتمال انتقال عدوى كورونا بين المواطنين.





وتعد تلك المرة ليست الأولى التي يلجأ فيها أردوغان لتوزيع الشاي على المواطنين، فقبل نحو شهر قام أردوغان بفعل مماثل، تجاه أهالي إحدى المدن المتضررة جراء السيول، ما أثار غضب المعارضة نظرا لاستخفافه بمعاناة المواطنين.



