AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تدافع وازدحام شديد.. أردوغان يوزع الشاي على الأتراك.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:56 ص
أردوغان يوزع الشاي
أردوغان يوزع الشاي على الأتراك
قسم الخارجي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب وسط حشد كبير، لكن يبدو أن الأتراك لم يدافعوا لرؤية الرئيس بل للحصول على "عبوة شاي".

ويظهر في مقطع فيديو تدافع مئات الأتراك أثناء مرور حافلة تقل أردوغان وعدد من المسؤولين، مع عدم التزام المدافعين بإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وألقى أردوغان عبوات "الشاي" على أنصاره أثناء مروره بالحافلة في مدينة قونيا، ما أدى إلى تدافعهم متجاهلين مسافة التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية.

وأثار المقطع حالة من الجدل بين الأتراك، حيث انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجوء الرئيس التركي لمثل تلك الأفعال، دون الاهتمام باحتمال انتقال عدوى كورونا بين المواطنين.

وتعد تلك المرة ليست الأولى التي يلجأ فيها أردوغان لتوزيع الشاي على المواطنين، فقبل نحو شهر قام أردوغان بفعل مماثل، تجاه أهالي إحدى المدن المتضررة جراء السيول، ما أثار غضب المعارضة نظرا لاستخفافه بمعاناة المواطنين.

وانتقد الرئيس التركي ونظامه أكثر من مرة نظرا لوجود فجوة بينهم وبين باقي المواطنين، مع تعاملهم باستخفاف مع الأزمات الاقتصادية للأتراك والحالة المعيشية الصعبة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

مندوب إسرائيل يغادر قاعة الأمم المتحدة بسبب كلمة أردوغان.. شاهد

ترشيحاتنا

تكفي همك ويغفر لك ذنبك.. أسامة الأزهري يوضح فضل الصلاة على النبي

البيت الأبيض: ترامب يبدأ في تناول دواء ريمديسيفير لعلاج كورونا

تدافع وازدحام شديد.. أردوغان يوزع الشاي على الأتراك.. فيديو

موسيماني: أطلب من جماهير الأهلي العظيمة الدعم.. و7 سنوات أقل مدة لتدريب فريق

هيثم عرابي: تحريض مرتضي منصور سبب تعدي فرجاني ساسي علي أمين عمر

الأرصاد: أمطار خفيفة على سواحل البلاد غدا..ورياح محملة بالأتربة في الصعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما