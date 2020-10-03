غدا.. جامعة أسيوط تكرم الأطقم العاملة في مجابهة جائحة كورونا 2020

يشهد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط غدًا الأحد حفل تكريم الأطقم العاملة فى مجابهة فيروس كورونا 2020 والذين شاركوا فى تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات العزل أثناء تفشى جائحة كورنا.





ويعد هذا التكريم أول فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لجمعية جنوب الوادي المصرية لأمراض وحساسية الصدر بالتعاون مع قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بالجامعة وذلك بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري فى تمام العاشرة صباحًا .





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وأكد الدكتور محمد مصطفى متولي الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية ورئيس المؤتمر أن هذا التكريم يأتى تقديرًا لما قدمته الاطقم العاملة فى مجابهة فيروس كورونا من واجب انسانى وطبى تجاه المرضى طوال فترة العزل ولجهودهم فى توفير كافة اوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى.





ونوه إلى أنه من المقرر ان يتم بث حفل التكريم اون لاين ، والذى يتضمن حضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية .



