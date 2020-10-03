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ثقافة

وزير الآثار يعلن الكشف عن خبيئة جديدة للمومياوات في سقارة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
خالد العناني وزيرالسياحة
خالد العناني وزيرالسياحة
محمد الاسكندرانى
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن السائح القادم لمصر سيتمكن من مشاهدة تجربة فريدة تتضمن أنواعًا مختلفة من السياحة والمتاحف التي أصبحت في كل مكان حتى في المطارات.

وأضاف وزير السياحة والآثار، أثناء المؤتمر الصحفي للإعلان عن أكبر كشف أثري عام 2020؛ بحضور الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن إجمالي عدد التوابيت التي تم اكتشافها حتى الآن وصل إلى 59 تابوتا أثريا.

وأشار إلى المجلس الأعلى للآثار تمكن من اكتشاف خبيئة جديدة تحتوي على طبقات جديدة من التوابيت وليست ضمن الـ 59 تابوتا المعلن عنهم اليوم، مشيرا إلي أن تلك التوابيت مغلقة منذ 2600 عام وهم لكبار الكهنة والموظفين.

وأوضح أن تلك التوابيت سيتم إرسالها إلى المتحف المصري الكبير لتنضم إلى خبيئة العساسيف، وتجعل المتحف المصري الكبير يزخر بالعديد من القطع الأثرية من عصور ومواقع مختلفة.

وزير الآثار يعلن الكشف عن خبيئة جديدة للمومياوات في سقارة
وزير الآثار يعلن الكشف عن خبيئة جديدة للمومياوات في سقارة
وزير الآثار يعلن الكشف عن خبيئة جديدة للمومياوات في سقارة
وزير الآثار يعلن الكشف عن خبيئة جديدة للمومياوات في سقارة
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