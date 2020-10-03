الإدارية العليا تنظر في الطعون الانتخابية بعد قليل

تبدأ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعد قليل في عقد جلسة نظر الطعون القضائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب والتى تم إيداعها بالمحكمة بعد أن صدرت أحكام القضاء الإدارى أمس وأول أمس بمختلف محافظات الجمهورية.

وشملت الطعون من محافظات "الجيزة - أسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادي الجديد - الأقصر - بني سويف".

قضت

أمس الأول، بقبول 5 دعاوى لمرشحين وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت بتأجيل 40 دعوى لجلسة السبت، وقضت برفض 139 دعوى مطالبين بإدراج اسمائهم فى قوائم المرشحين، وتمت إحالة ا

لـ

28 دعوى إلى محكمة القضاء الإداري فور الإيداع بقلم الكتاب، لتنظرهم المحكمة والتصدي بالفصل في موضوعاتهم.