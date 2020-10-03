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محافظات

الراتب حسب الخبرة.. توفير 263 وظيفة بـ 10 شركات بالقليوبية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:06 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية اليوم السبت عن توفير 263 وظيفة شاغرة وفرتها عن طريق 10 شركات برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبةوذلك بمختلف مناطق المحافظة.


وتبدأ المديرية غدا الأحد في تلقي الطلبات حتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرًا، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وأكدت المديرية أن الطلبات تقدم إلى إدارة بحوث العمالة بمبنى المديرية، وعلى من يرغب في التقدم التوجه لمقر مديرية القوى العاملة "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

وقالت إيمان شحاتة وكيل الوزارة ومدير المديرية إن هناك 25 فرصة عمل بشركة الصاج العالمية للملابس الجاهزة على مهن عامل سنجر، وعامل أوفر، وعامل أورليه وعامل مخازن، ومقص دار والراتب حسب الخبرة، و42 فرصة عمل أخرى فى إحدى الشركات على مهن عاملة تعبئة وعاملة خياطة وعامل فرز، وعاملة تشطيب، والراتب حسب الخبرة.

واشارت إلى أن باقي الفرص متاحة في مقرات التقدم للتعرف عليها وعلى الشركات المتوفرة لها، مشيرة إلى أن المهن المطلوبة يجري التأمين عليها اجتماعيا، إذ يجرى متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان.

واضافت وكيل الوزارة أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة.
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