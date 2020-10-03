أبو العينين يتكفل بسداد المصروفات المدرسية لطلاب التعليم الإلزامي غير القادرين بالجيزة

تكفل النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب بسداد المصروفات المدرسية لطلاب التعليم الإلزامي غير القادرين بمحافظة الجيزة بالكامل.

وشدد أبو العينين على أن أهالي الجيزة كلهم أبناؤه وأنه لن يؤلو جهدًا في مساعدة أبناء محافظة الجيزة بشتى الطرق ، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الكثيرون بسبب كورونا .. فضلًا عن اهتمامه الشخصي بقضية التعليم باعتبارها الخطوة الأولى للتطوير والنهوض بالبلاد .





جاء هذا خلال لقاء النائب محمد أبوالعينين مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الذى بحثا خلاله كيفية تنفيذ المبادرات الخدمية لأبناء المحافظة و وضع الأسس لوصول المساهمات لمستحقيها مؤكدا أن اللواء راشد مسئول بدرجة انسان و يولى اهتماما خاصا بمحدودى الدخل و الأسر الأولى بالرعاية.



